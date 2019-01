Regen van steentjes onder Brokkelviaduct Nog dagen werk onder E17 in Gentbrugge Sabine Van Damme

20 januari 2019

17u16 0 Gent Op vraag van het Agenschap Wegen en Verkeer is zondag de hele voormiddag gewerkt aan de onderkant van het E-17-viaduct. Daarvoor werd de Brusselsesteenweg zelfs afgesloten, ook voor het openbaar vervoer. En terecht, want er kwam een regen van loszittende steentjes naar beneden. De komende dagen wordt - vooral ‘s nachts - doorgewerkt. Er komen netten aan elke onderdoorgang.

Met drie liften tegelijk werd zondag gewerkt. Arbeiders tikten boven de Brusselsesteenweg tegen het beton om loszittende stukken te verwijderen. Niemand mocht door, zelfs de tram niet. Voor voetgangers en fietsers was er wel een doorgang gemaakt, naast de baan, over de P&R-parking dus. De maatregel bleek terecht. Er kwam een regen van steentjes naar beneden.

De komende dagen worden ook de andere onderdoorgangen aangepakt. Na de controles zullen overal netten aan het viaduct bevestigd worden, om vallende brokstukken tegen te houden. De netten die er nu al hangen, zijn vooral rond de brugpeilers bevestigd, maar er is dus meer nodig.

Toch verkeert het viaduct zelf niet in erbarmelijke staat. Er is totaal geen gevaar voor instorting, en ook voor de 10.000 auto’s die dagelijks over het viaduct rijden, is er geen gevaar. De brug kampt enkel met betonrot aan de onderzijde door doorsijpelend vocht. En op plaatsen waar de betonijzers zwaar oxideren, komt het beton zelf dus los.

Ondertussen is het behelpen voor iedereen. De parkeerdruk in Gentbrugge is enorm, doordat de ruime P&R afgesloten is en blijft. Ook voor de De Lijn is dat een probleem, zij hadden een soort stelplaats onder het viaduct. Heel wat bussen worden nu geplaatst in de Driebeekstraat, en ook aan de oprit van de autosnelweg staan ‘s nachts bussen gestald. De hele lengte van het viaduct is intussen afgezet met nadarhekken, waardoor de rijstrook voor auto’s er erg smal is geworden. Voor fietsers is het ronduit gevaarlijk, die rijden beter om.