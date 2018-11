Reeën in natuurgebied Damvallei gestroopt, niemand treedt op Sabine Van Damme

27 november 2018

20u50 18 Gent In het beschermde natuurgebied Damvallei in Destelbergen zijn (minstens) twee reeën illegaal afgeknald. Een buurvrouw vond de resten ervan en ging naar de politie. Natuurpunt diende op haar beurt klacht in bij het Agentschap Natuur en Bos, maar niemand treedt op. Zelfs de illegale jachthut blijft gewoon staan.

De verontwaardiging en de frustratie bij de buurtbewoners en bij Natuurpunt is groot. “Op 8 november heeft een buurvrouw, of eigenlijk haar hond, 6 pootjes van reeën en hun vacht ontdekt in het Damvallei-gebied”, vertelt Hugo Vinck, dierenarts en lokale vrijwilliger voor Natuurpunt. “Een dag later vonden we ook het karkas van een ree, pal in het verlengde van een illegale jachthut. Die is overigens gebouwd op een moedwillig fout gekapte knotwilg. Deze dieren zijn vermoord door professionals. Ze zijn gevild en ontbeend door mensen met kennis van zaken. Het vlees en de koppen zijn weg, we vonden alleen 6 poten en de vacht terug.”

De buurvrouw deed melding bij de politie, maar kreeg te horen dat het jachtseizoen is, en dat er dus geen probleem is. Natuurpunt deed melding bij de cel Natuurinspectie, een afdeling van het Agentschap Natuur en Bos die specifiek moet optreden tegen inbreuken op de natuurwetgeving. Er werd een gedetailleerd dossier ingediend, maar Natuurpunt kreeg te horen dat ze daar niet de capaciteit hebben om stroperij op te volgen.

“Dit mogen we niet laten passeren”, zegt Hendrik Moeremans, woordvoerder van Natuurpunt. “Dat de lokale politie niet op de hoogte is van de complexe natuur- en jachtwetgeving kunnen we nog begrijpen. Net daarom is er dus die Natuurinspectie, een soort natuurpolitie. Maar als zelfs zij niet reageren… De buurtbewoners zijn niet alleen compleet in shock, ze voelen zich ook onveilig. In de Damvallei komen dagelijks honderden mensen. Er zijn ook woningen vlakbij. Dat daar dan zomaar geschoten wordt, is onaanvaardbaar. Bovendien klopt het niet dat het nu jachtseizoen is, op reeën mag momenteel helemaal niet geschoten worden. En al helemaal niet in een Europees beschermd natuurgebied.”

Ook Hugo Vinck begrijpt de gang van zaken niet. “Stroperij is toch echt niet meer van deze tijd? Waarom blijft die hut staan? Ze staat op privéterrein, maar in een natuurgebied. Ze is niet publiek toegankelijk, maar ze staat er zeker niet om naar vogels te kijken. Bovendien staat ze naast de openbare weg. Tussen de hut en de locatie waar het karkas lag, ligt een openbare weg. We kunnen toch niet tolereren dat daar geschoten wordt, in de buurt van zovele recreanten?”

Reeën hebben ondertussen zowat heel Vlaanderen veroverd, maar het heeft vrij lang geduurd voor ze ook in Gent opdoken. De Damvallei is een redelijk geïsoleerd gebied, omgeven door drukke wegen. Af en toe wordt zo’n dier doodgereden, op de R4 of de E17, of zelfs op de gewone baan. Een uitgebreid reeënbestand is er zeker nog niet. Als er dan ook nog eens op gejaagd wordt, zal dat ook niet komen. “Dit is dramatisch, en hier moet dringend paal en perk aan gesteld worden”, aldus Moeremans. “Er zijn regels, maar niemand doet iets. Het kan niet dat we geen steun krijgen van overheden die we gecontacteerd hebben om op te treden.”