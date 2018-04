Redding schooltje nabij NA DORPSBEWONERS WIL NU OOK STAD INSPANNING DOEN SABINE VAN DAMME

19 april 2018

02u55 0 Gent Er is weer hoop voor het dorpsschooltje. De Broeders van Liefde hadden besloten om Sint-Laurens in 2019 te sluiten, door het dalend aantal inschrijvingen én de hoge verbouwingskosten. Het hele dorp werkt mee om die kosten te drukken, en nu wil ook de stad bijspringen.

Het Gentse havendorp heeft een kleine, hechte gemeenschap. De 1.200 inwoners zetten zich schrap om 'hun' school, de enige in het dorp, te redden. De Broeders van Liefde, eigenaar van de school, willen de torenhoge verbouwingskosten niet meer dragen. Maar het oudercomité en de vzw Moervaartvallei maakten een sterk dossier op, en gingen in dialoog met de Broeders. Nu ook het stadsbestuur bereid is mee te helpen, lijkt het plan dus te slagen.





Veel zelf doen

"De eerste fase van de renovatie was al gebeurd", zegt Marnix De Smet. "We hebben dus een vernieuwde refter, speelplaats en sanitair. Maar er moesten nog drie fases volgen. We hebben nu als dorpsgemeenschap beloofd samen te kijken hoe we de prijs zoveel mogelijk kunnen drukken. Afbraakwerken kunnen we bijvoorbeeld zelf doen. En we hebben hier in het dorp heus wel aannemers die een betonplaat kunnen gieten voor een spotprijs, of ramen kunnen steken aan een heel laag tarief."





Speelpleinwerking steunen

Nu springt ook schepen Elke Decruynaere in de bres. "Dat kan natuurlijk niet via onderwijs, want het is geen stadsschool en het is ook niet ons gebouw", zegt ze. "Maar het kan wel via jeugdwerking. In het schoolgebouw zit namelijk ook een speelpleinwerking, en die willen we heel graag behouden. Als de Broeders zich engageren om de speelpleinwerking nog minstens negen jaar gebruik te laten maken van het gebouw, kunnen wij die jeugdwerking financieel ondersteunen, in het belang van de gemeenschap. Die steun kan maximaal 100.000 euro bedragen. Volgende week zijn er budgetbesprekingen binnen het stadsbestuur, daar zullen we zien wat we kunnen doen. Het kartel sp.a-Groen is alvast bereid geld op tafel te leggen."





Sluiting on hold

Bij de Broeders van Liefde wordt bevestigd dat de sluiting van de school, die enkel kleuterklassen en het eerste tot en met vierde leerjaar heeft, voorlopig on hold is gezet. "Er loopt een constructieve dialoog met de ouders", zegt sectorverantwoordelijke Yves Demaertelaere. "Zij hebben beloofd financiële inspanningen te doen, dan willen wij dat ook doen. We gaan geen cijfers noemen, en het overleg loopt nog. Als ook de stad bijspringt, bestaat de kans inderdaad dat het schooltje gered wordt."





Marnix De Smet zegt dat de verhouding tussen de dorpsbewoners en de broeders goed is. "Ondanks hun plan om te sluiten, hebben ze altijd respect getoond en naar ons geluisterd. Dat maakt dat we nu samen aan een oplossing kunnen werken."