RED-team brandweer in actie: indrukwekkende evacuatie vanop het negende verdiep in Gent Jeroen Desmecht

19 januari 2019

18u45 0 Gent Het RED-team van Brandweerzone centrum moest vrijdagmiddag uitrukken voor een indrukwekkende evacuatie in de Scandinaviëstraat in Gent. Een slachtoffer had medische hulp nodig, en moest vanop het negende verdiep van een flatgebouw op de begane grond geraken.

Brandweerzone Centrum kreeg rond 13.30 uur de oproep binnen. Het slachtoffer moest vanop het negende verdiep naar beneden geraken, maar kon niet via de trap of lift vervoerd worden. “Dat heet een horizontale evacuatie”, verduidelijkt Bjorn Bryon van Brandweerzone Centrum. “Omdat het slachtoffer tijdens de evacuatie in een horizontale toestand moet blijven liggen.”

Het RED-team van de brandweer wordt onder andere ingezet bij interventies op een hoogte van meer dan 30 meter. “Ons RED-team moet énorm veel trainen. Ze worden niet zo vaak ingezet, maar moeten paraat wanneer nodig.”

