RED-team brandweer evacueert 'onwel geworden persoon' 06 juli 2018

02u33 0 Gent De klimmers van het RED-team van de brandweerzone Centrum hebben gistermorgen een man die onwel was geworden op een stelling van tien meter hoog geëvacueerd aan de Dunant Gardens in Gent. Gelukkig ging het om een geslaagde oefening.

"Rond 9.30 uur verwittigden we de brandweer dat een arbeider getroffen was door een hartfalen op een stelling van onze werf", zegt Stefaan Maertens, preventieadviseur van Besix, die zelf de rol vertolkte van slachtoffer. "Ik kon hierdoor niet meer zelfstandig op een veilige manier naar beneden geraken. Ter plaatse hebben de dokters van het AZ Jan Palfijn me dan de eerste zorgen toegediend, waarop de brandweer me via de brandcard verticaal naar beneden heeft gelaten."





De brandweer wist op voorhand wel dat er een oefening zou plaatsvinden, maar de precieze omstandigheden en locatie waren voor hen onbekend. Dat maakte de oefening levensecht. "De oefening is zeer goed verlopen", aldus Stefaan, die binnen de 42 minuten na de oproep veilig op de begane grond stond. "Het was trouwens zeer interessant om te zien hoe de brandweer en het ziekenhuis met elkaar samenwerken."





Bij de firma Besix zijn soortgelijke evacuatieoefeningen op grote hoogte schering en inslag. "Omdat we moeten voldoen aan heel wat verschillende certificaten, moeten we ieder jaar op een werf een evacuatieoefening organiseren." (JEW)