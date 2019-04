Rector KU Leuven bezoekt Gentse campus Sint-Lucas Yannick De Spiegeleir

19u18 4 Gent De studenten en het academisch personeel van de Gentse Faculteit Architectuur KU Leuven kregen donderdag hoog bezoek over de vloer. Rector Luc Sels kwam het resultaat van hun Springweek bewonderen. Vier dagen lang onderzochten de architecten en stedenbouwkundigen in spé de toekomstmogelijkheden voor Gent met het oog op de klimaatuitdagingen.

De masterstudenten Industrieel Ingenieur van HoGent en de studenten Architectuur van Sint-Lucas zijn sinds vijf jaar officieel studenten van de KU Leuven. Verdeeld over de twee Gentse campussen volgen 2.700 studenten les aan de KU Leuven en stelt de Leuvense universiteit 500 personeelsleden te werk. “Sinds vijf jaar zijn we actief in tien steden. Het integratieproces was keihard werken. Om iedereen te bedanken die daarbij betrokken was, willen we die vijfde verjaardag graag in de verf zetten”, verduidelijkt de rector. Donderdagavond verzamelden de top van de KU Leuven en 220 geïnteresseerde in het STAM voor het evenement ‘Imagineering The City: hoeveel ruimte biedt het klimaat nog aan de mens?’ met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck als hoofdspreker.

Eerder op de avond bracht Sels een bezoek aan de studenten van de Faculteit Architectuur van de Campus Sint-Lucas in de Hoogstraat die vier dagen lang werkten rond het thema ‘de stad en het klimaat’ en in een reeks van 9 kortfilms van elke 9 minuten lang hun visie gaven over het Gent van morgen. Zo werd in een bepaalde ruimte ingezoomd op de effecten van een mogelijke stijging van de zeewaterspiegel. “Wat als Gent onder water staat? Gaan de mensen dan op de daken wonen. We willen onze studenten prikkelen om hun verbeelding te durven inzetten”, schetst Carl Bourgeois, vice-decaan van de faculteit. “We werkten ook uitsluitend met gerecycleerd materiaal. Zo recupereerden de studenten maquettes van vorige projecten.”