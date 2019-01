Recordjaar voor Gentse haven, maar geen gejubel Erik De Troyer

09 januari 2019

De Gentse haven verhandelde in 2018 in totaal 70,3 miljoen ton aan goederen. Dat is een stijging 5,5% ten opzichte van het jaar voordien en een record. Toch is er door de Brexit en de krimpende economische groei geen reden om al te luid te jubelen.

In 2017 ging er nog 66,6 miljoen ton aan goederen door de zogenaamde North Sea Port. Dat is de fusiehaven tussen Gent en Zeeland. Dit jaar is dat 3,7 miljoen ton meer. Zand, grind en bouwmaterialen doen het goed, net als kolen en landbouwproducten. Ook petrochemische producten worden meer via Gent en Zeeland vervoerd.

Het bestuur van North Sea Port zegt ‘licht optimistisch’ te zijn. Niet echt triomfantelijk voor een haven die net haar record verbrak maar daar zijn redenen voor. “ De haven kent weliswaar nog altijd veel vraag naar vestigingsmogelijkheden, maar de nakende Brexit en een krimpende economische groei zetten aan tot voorzichtigheid. Daarnaast neemt, zoals verwacht, sedert midden 2018 de groei van de goederenoverslag lichtjes af”, klinkt het.