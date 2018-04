Recordaantal nieuwe ondernemers CIRCULATIEPLAN HOUDT 2.863 STARTERS NIET TEGEN YANNICK DE SPIEGELEIR

02u52 0 Gent 2.863 ondernemers hebben vorig jaar een nieuwe zaak opgericht in Gent. Dat is een nieuw record. "Ook het aantal stopzettingen daalde met 8 procent in onze stad de eerste drie maanden van dit jaar", zegt schepen van Economie Mathias De Clercq (Open Vld).

De Gentse economie heeft de wind in de zeilen. Zoveel is duidelijk na de bekendmaking van het aantal nieuwe starters vorig jaar. Vorig jaar werden er maar liefst 2.863 nieuwe zaken opgericht in de Arteveldestad, een stijging van 4 procent tegenover 2016. Met 5.609 starters is de regio rond Gent ook de beste leerling van de klas in Oost-Vlaanderen.





Lisa De Ridder opende in september 'Lost in Pablos' in de Onderstraat. In haar kledingzaak kunnen mannen terecht voor zowel een sportieve outfit als een hemd en kostuum op maat. "Als beginnende ondernemer moet je maken dat je opgemerkt wordt tussen het bestaande aanbod. Ik ga bewust op zoek naar kleinschalige merken die je elders niet zult vinden en probeer het verschil te maken door een persoonlijke service die een webwinkel niet kan bieden. Ook het historische karakter van Gent blijft een troef."





Kim Van Neck en Louise Marlier openden vorig jaar hun ontbijt- en lunchzaak Wald aan de Dendermondse Steenweg nabij de Dampoort. "Onze raad voor beginnende ondernemers is om voor de opstart van een nieuwe zaak voldoende advies in te winnen. Door je te laten helpen én zelf veel uit te zoeken, kom je al ver." Van Neck en Marlier kozen bewust voor een locatie buiten het stadscentrum. "Hier kan je nog echt tot rust komen tijdens het weekend."





Doemberichten

Volgens Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen, zijn er verschillende verklaringen voor de positieve tendens. "De huidige hoogconjuctuur in de economie zorgt voor vertrouwen, daarnaast is er ook makkelijk toegang tot vers kapitaal. Bovendien kan Gent bogen op zijn centrale ligging en de aanwezigheid van hogescholen en universiteiten. Al die factoren samen vormen een ideale voedingsbodem voor start-ups." En wat dan met de doemberichten rond het circulatieplan en de omzetdalingen? "Het circulatieplan is slechts één factor. Bovendien heeft elke zaak zijn eigen unieke verhaal en is het moeilijk om op die basis wetenschappelijke analyses te maken. Deze cijfers zijn in elk geval een opsteker voor de lokale economie."





Ook schepen van Economie Mathias De Clercq is verheugd met het recordaantal starters. "Het aantal starters in Gent blijft jaar na jaar stijgen. Bovendien staat tegenover een toename van het aantal starters, een daling van het aantal stopzettingen in het eerste kwartaal van 2018. Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is het aantal stopzettingen in Gent gedaald met acht procent."