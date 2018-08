Recordaantal dieren gered door het Wildlife Taxi Team 08 augustus 2018

02u52 0 Gent Sinds begin 2018 werden liefst 618 gewonde en verzwakte wilde inheemse dieren door de 180 vrijwilligers van het Wildlife Taxi Team (WTT) in Oost-Vlaanderen gered van een mogelijke dood. Dat is een verdubbeling ten opzichte 2017.

Wie een gewond of verzwakt dier vindt maar het niet naar een opvangentrum kan brengen, kan sinds vorig jaar een beroep doen op het Wildlife Taxi Team. Vrijwilligers van Vogelbescherming Vlaanderen geven dan advies en transporteren indien nodig het noodlijdende dier naar het dichtstbijzijnde VOC. "In het eerste jaar werden 360 oproepen geregistreerd, dit jaar zitten we al op 618 oproepen, en het is pas augustus", zegt regiocoördinator Marijke Bogaert. "418 dieren moesten effectief door de vrijwilligers worden getransporteerd naar een VOC." Onder meer een egel werd uit een vijver gevist, een jonge torenvalk hing verstrikt in een draad en een dwergvleermuis vloog zich vast in een plakkerige vliegenvanger.





Wildlife Taxi Team is 7 dagen op 7 en van 9 tot 21 uur bereikbaar via het telefoonnummer 03/331.97.00. (VDS)