Recordaantal bezoekers voor Sint-Baafskathedraal

In 2017 bezochten 933.341 mensen de Sint-Baafskathedraal, een absoluut record. Het zijn er 28,5 % meer dan in 2016. Alleen al in december 2017 zijn er in de kathedraal 87.420 bezoeken geregistreerd. Dat zijn 21.302 bezoeken meer dan in december 2016 of een stijging met 32,2%. 2016 was wel een slecht jaar, met 13,4% minder bezoekers dan in 2015. "Na de terugval in 2016 omwille van de aanslagen in Brussel en elders, mochten we opnieuw buitenlandse groepen ontvangen", zegt kanunnik Ludo Collin. "De terugkeer van de gerestaureerde buitenluiken van het Lam Gods en de mediabelangstelling daarrond speelden ongetwijfeld ook mee. Het voltooien van de restauratie van de toren in het voorjaar 2017 lokte ook extra bezoekers. En naar aanleiding van 200 jaar UGent werkten we mee aan het 'Out of the box'-project en werd het skelet van vinvis Leo opgehangen in de kathedraal." (VDS)