Record: 2.808.660 bezoekers voor musea en monumenten in 2018 Sabine Van Damme

21 januari 2019

16u04 0 Gent Gent heeft er een topjaar opzitten wat betreft bezoekers aan musea, open monumenten en historische huizen. Met 2.808.660 bezoekers verbreken ze alle records. De Sint-Baafskathedraal rondde voor het eerst de kaap van 1 miljoen bezoekers, het Gravensteen piekte met 385.000 bezoekers.

Ter vergelijking, in 2017 waren er 2.583.786 bezoekers voor alle Gentse bezienswaardigheden, of bijna 225.000 minder dan in recordjaar 2018.

De 8 Gentse musea en de Sint-Pietersabdij haalden een totaal van 672.316 bezoekers. Het Museum voor Schone Kunsten is daarbij de grootste stijger met 102.850 bezoekers, of 13.804 meer dan in 2017. Het toont dat tijdelijke tentoonstellingen een grote impact hebben op de cijfers.

Het cultuur-toeristisch product van Historische Huizen Gent kon het voorbije jaar in totaal 637.678 bezoekers aantrekken. Op nummer één blijft het Gravensteen staan, met voor 2018 het recordcijfer van 387.284 bezoekers, een stijging van 12% tegenover vorig jaar. De nieuwe Comedy Tour in vijf talen van Wouter Deprez wekt veel belangstelling en wordt zeer positief onthaald. De vijfde editie van het Winterwonderkasteel haalde met bijna 38.000 bezoekers het hoogste aantal ooit.

Ook de monumentale kerken Sint-Baafskathedraal en Sint-Niklaaskerk zagen een recordaantal bezoeken in 2018. In de Sint-Baafskathedraal waren er voor het eerst meer dan een miljoen bezoeken, 1.026.769 om precies te zijn. Dat is 93.428 meer dan in 2017 of een stijging met 10%. De kathedraal is gratis te bezoeken, maar een oog aan de inkom registreert hoeveel volk er binnenkomt. Het betalende gedeelte van het Lam Gods kende wel een daling, met nog 161.377 bezoeken tegenover 162.837 in 2017. Vermoedelijk is dat omdat een deel van de triptiek weg is naar het MSK, voor restauratiewerken. In de Sint-Niklaaskerk waren er 386.449 bezoeken, een stijging met 15,3%.

De cijfers per locatie:

• 1.026.769 Sint-Baafskathedraal

• 387.284 Gravensteen

• 386.449 Sint-Niklaaskerk

• 161.377 Lam Gods

• 148.565 Belfort

• 102.850 Museum voor Schone Kunsten (MSK)

• 102.346 Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK)

• 90.278 Design Museum

• 75.774 Huis van Alijn

• 75.331 Museum Dr. Guislain

• 63.035 Stadsmuseum (STAM)

• 54.675 De Wereld van Kina

• 42.324 Industriemuseum