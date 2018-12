Reconstructie van een liberale karaktermoord: zo werd Christophe Peeters in enkele uren aan de kant geschoven Sabine Van Damme

12u02 18 Gent De pijnlijke exit van schepen Christophe Peeters zindert na in Gent. Vriend en vijand vinden dat deze liberaal met een opvallend palmares op zijn minst meer respect verdiende. Een reconstructie van de karaktermoord op de man met misschien de meeste kennis van zaken én ervaring bij de Gentse liberalen.

Net zoals elke politicus had Peeters voor- en tegenstanders. De manier waarop hij aan de kant is geschoven, veroorzaakte een schokgolf binnen alle Gentse politieke partijen. Niemand zag dit aankomen. ‘Een makkelijke mens’ was Peeters niet, heel verstandig was hij zeker. Zijn verwezenlijkingen liegen er niet om.

Al sinds 2002 is het Peeters die de stadsbegroting onder controle houdt. De pensioenen voor de ambtenaren zijn veilig gesteld, de stad heeft een reserve en er is de voorbije jaren veel geïnvesteerd, zonder de personenbelastingen te verhogen. Peeters kent de ingewikkelde stadsbegroting als zijn broekzak. Het is geen geheim dat Rudy Coddens (sp.a), de nieuwe financiënschepen, op Peeters vertrouwde om hem wegwijs te maken in de materie.

Het departement financiën oogt dan misschien niet sexy, maar ook dit is werk van Peeters: het zwembad Rozebroeken, het vernieuwde zwembad Van Eyck, de heraanleg van de Blaarmeersen, de bouw van de klimmuur aan de Blaarmeersen, de restauratie van de Oude Vismijn, de oprichting van Puur Gent, de reorganisatie van de Gentse Feesten én de vuurspuwende draak, shop-op-zondag, het terug op het spoor krijgen van de Zesdaagse in ’t Kuipke, de Gentse Winterfeesten, het herbestemmen van leegstaande kerken en het Gentse terrasplan. En dit is maar een greep uit de realisaties die enkel en alleen aan Peeters kunnen worden toegeschreven.

Peeters staat bekend als ‘wandelende encyclopedie’. Als er iemand was op het stadhuis die élk dossier kende, was het Peeters wel. Hij werd in 1994 gemeenteraadslid op zijn 20ste, als jongste raadslid ooit. In 2002 werd hij voor het eerst schepen, in de loop der jaren kreeg hij de bevoegdheden personeel, informatica, financiën, facility management, sport, haven, feesten, middenstand en innovatie onder zijn vleugels.

Maar voor de ‘clan Verhofstadt’ was de eigengereide Peeters al langer een doorn in het oog. Peeters heeft zich altijd – zelfs publiekelijk – afgezet tegen de ‘stamboomliberaal’ Mathias De Clercq, en vond dat hij zelf de koppositie verdiende, op basis van zijn verwezenlijkingen. Peeters had ook al tegen de kar van voorzitter Mick Daman gereden, toen hij ergens rond 2005 de positie van Daman als voorzitter van de partij in vraag stelde. Tussen (de entourage van) Souguir en (de entourage van) Peeters boterde het ook niet echt, na hun gezamenlijke campagne in 2012. En voor (de entourage van) Sofie Bracke zat Peeters in de weg om de onbetwiste nummer 2 van de partij te worden. Ook de stijl van Peeters, die soms als arrogant werd gepercipieerd, was een probleem. Dus werd de ‘coup’ van gisteren nauwkeurig voorbereid, achter de schermen. Het partijbestuur werd – zoals gebruikelijk – opgeroepen om te komen stemmen over het bestuursakkoord. Dat er ook gestemd zou worden over schepenen, werd op de uitnodiging niet vermeld. Binnen de sterke kern Gent-Zuid werd rondgebeld om mensen op te trommelen en die aan te sporen voor Sami Souguir te stemmen. Een stemming was volgens de statuten van Open Vld niet nodig geweest, voorzitter Mick Daman had ook gewoon Peeters kunnen voordragen. Dat gebeurde niet. Mathias De Clercq kwam niet tussen. En zo stemden van de 49 aanwezigen plots 25 mensen pro-Souguir, en ‘slechts’ 21 pro-Peeters. 3 onthielden zich. Zo geschiedde de karaktermoord op Peeters. Een roemloze aftocht volgde. Er was chaos alom binnen het bestuur, mensen huilden, er werd zelfs ei zo na gevochten. Dat de partij Peeters ook bewust - tot en met vrijdagavond - het bestuursakkoord liet schrijven, toont hoe hard ze hem nodig hebben.

Maar Peeters ligt er dus – compleet onverwacht – uit. De liberale militanten steigeren. De voorkeurstemmen waarmee Mathias De Clercq zijn sjerp claimde, gelden dus niet voor de schepenpost. Peeters had met 4.837 stemmen meer dan dubbel zoveel voorkeurstemmen als Sami Souguir, met 2.002 stemmen. Stephanie D’Hose had er met 3.245 zelfs een pak meer dan Souguir, en had dus ‘de volgende schepen’ moeten worden. Alleen heeft zij zich geen kandidaat gesteld tegen Peeters. De ravage binnen de Gentse liberale partij is dus enorm. Het ‘verbindend project’ van Mathias De Clercq heeft binnen zijn eigen partij alvast gefaald. En opvolger Sami Souguir zal het niet makkelijk hebben om het gat dat Peeters nalaat op te vullen. Vraag is wat Peeters zelf zal doen. Want niemand kan hem verplichten om ook uit de gemeenteraad te vertrekken. Als hij zetelt, kan hij daar met al zijn kennis wel eens ‘een te vrezen persoon’ worden.

