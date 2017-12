Reclamebureau verstuurt 100 laatste telegrammen 02u45 0 Foto Wannes Nimmegeers Initiatiefnemer Wolfgang Florizoone met een telegram. Gent Het Gentse reclamebureau Gutzandglory verzendt vandaag de 100 laatste telegrams.

"De telegram is 170 jaar oud maar Proximus, de enige die nog telegrammen aanbood, stopt met de service. Daarom hebben wij een project gestart waarmee we de laatste telegrammen kunnen versturen, officieel genummerd", legt Wolfgang Florizoone uit. "In een telegram mag men maximaal 20 woorden schrijven. In een wereld waarin men iedereen ten allen tijde op tal van manieren kon bereiken was dit een wat overbodige manier van communicatie geworden."





Verzamelitem

"De meeste mensen van 40 jaar of jonger zullen nooit van hun leven al een telegram gekregen hebben. Wat oudere generaties zeker wel. Ook gerechtsdeurwaarders gebruikten nog telegrammen omdat ze een officieel karakter hebben en omdat de inhoud bekend is", legt Florizoone uit. "We gaan er van uit dat de laatste telegram nog wel een verzamelitem zal worden al kan dat wel nog een tijdje duren." (EDG)