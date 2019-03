Rechtvaardige rechters worden even vervangen door spiegel Erik De Troyer

21 maart 2019

20u38 0 Gent Wie vanaf vrijdag het Lam Gods gaat bekijken kan op beide oren slapen. Het paneel van de rechtvaardige rechters is niet nog eens gestolen. Het werd enkel vervangen door een spiegel door de Gentse kunstenaar Kris Martin.

Kris Martin (46) is niet aan zijn proefstuk toe in de Sint-Baafskathedraal. Eerder plaatste hij het kruis boven op de toren. Nu mag hij als eerste het retabel van het Lam Gods aanpassen. De onderste binnenluiken met de kopie van het gestolen paneel linksonder, staan nu in het restauratieatelier in het MSK en worden in de kathedraal vervangen door foto’s in hoge resolutie. De kunstenaar zal de foto van het gestolen paneel vervangen door een spiegel. Op die manier wil hij de toeschouwer ook figurant laten worden in het werk.

“De kerkfabriek van de kathedraal gaf uitzonderlijk toelating omdat we Kris Martin kennen en sympathiseren met zijn werk. De ingreep is beperkt en kan natuurlijk alleen nu omdat de onderste binnenpanelen in het restauratieatelier zijn. Bij de montage worden geen risico’s genomen. Het KIK (Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium) dat de restauratie uitvoert, is betrokken”, zegt Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal.

Tegelijk met de tentoonstelling in de kathedraal loopt er ook een tentoonstelling in New York. Elk werk dat in Gent staat krijgt een dubbelganger of tegenhanger in de Sean Kelly-galerij.

De tentoonstelling ‘?Do Geese See God?’ (ook eens achterstevoren lezen, red) start op vrijdag 22 maart en loopt tot eind april.