Rechtszaak over Ghelamco-boek meteen uitgesteld 03 mei 2018

Het proces over het veelbesproken boek over de Ghelamco Arena is gisterochtend voor onbepaalde duur uitgesteld. Burgemeester Daniël Termont (Sp.a) eist in die rechtszaak een morele schadevergoeding van 10.000 euro van Ignace Vandewalle voor passages in zijn boek 'De illegale Ghelamco Arena'. Termont wil het boek ook uit de rekken. Gisteren stond enkel het burgerlijke deel van de zaak op het programma. De raadsvrouw van Termont diende ook een strafklacht in voor laster en eerroof. Beide partijen willen het burgelijke deel van de rechtszaak nu uitstellen tot er een vonnis over de strafklacht uitgesproken is, wellicht na de verkiezingen. Termont zou de 10.000 euro wegschenken aan een goed doel. (OSG)