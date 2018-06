Rechter zet aanleg fietssnelweg Muide stop NA KASSEI-OORLOG BOTST STAD WEER OP ACTIEGROEP DE VOORHAVEN ERIK DE TROYER

20 juni 2018

02u35 0 Gent De werken om een stuk fietssnelweg aan te leggen aan de Voorhavenkaai op de Muide zijn door de rechter stilgelegd. De stad bleek verzuimd te hebben de plannen voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarmee botst de stad nog maar eens op actiecomité De Voorhaven dat tien jaar geleden al eens de kassei-oorlog won en nu voluit voor een kaai-oorlog wil gaan.

De wijk rond de Voorhaven laat niet met zich sollen. In 2006 lieten de buurtbewoners er al eens werken stilleggen in de Londonstraat. Toen wou de stad de kasseien in die straat vervangen door asfalt. Het kwam tot een aanslepend conflict en bijna drie jaar bleef de straat opengebroken liggen. Toenmalig schepen Martine De Regge (sp.a) hield het been stijf. Uiteindelijk kregen de buurtbewoners hun zin: kasseien.





'Afschrikzone'

De stad begon dit jaar aan de aanleg van een fietssnelweg langs de Voorhavenkaai. "Maar de werken worden niet uitgevoerd zoals die ons zijn voorgesteld", zegt woordvoerder Ann Van Gijsel. "Plots wordt niet meer heel het terrein aangelegd. Er is nu een zogenaamde 'afschrikzone' tussen het fietspad en het water. Dat ligt daar vol stenen, afval en onkruid en dat wil de stad zo houden. Zo werkt het natuurlijk niet. Iedereen heeft zich netjes aan de bouwvergunning te houden en dat geldt voor de stad even goed als voor gewone burgers. Ook de verlichting is niet zoals afgesproken en monumentenzorg werd daar niet over ingelicht. We vermoeden dat de stad dit fietspad per se nog voor de verkiezingen klaar wou krijgen ", zegt ze.





Het was de raad voor vergunningsbetwistingen die de bouwvergunning vernietigde. Dat betekent dat heel het proces van de bouwvergunning op een correcte manier moet overgedaan worden.





"We zijn een actiegroep van 500 mensen en zijn heel erg met onze buurt begaan. We vragen al lang een onderhoud met de stadsdiensten, maar worden maar niet gehoord. We maakten zelf een masterplan op voor de wijk en dat was volgens de stad te ambitieus. Waarom zou men niet ambitieus mogen zijn op de Muide?", zegt Ann Van Gysel. Opvallend is dat de buurtactiegroep getrokken wordt door de projectontwikkelaar die de oude havenloodsen een tweede leven wil geven.





Schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen) zegt dat het euvel snel zal recht gezet worden. "We moeten de wegenis laten vastleggen door de gemeenteraad. Dat zullen we zo snel mogelijk doen en daarna kunnen de werken verder."





Geen onderhoud

Een onderhoud tussen de actiegroep en schepen Watteeuw lijkt er niet in te zitten. "Ik wil niet in een polemiek terecht komen zoals schepen De Regge dat destijds meegemaakt heeft", zegt hij.