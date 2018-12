Rechter tegen agressieve gebruiker: “De cannabis valt u niet altijd goed” Wouter Spillebeen

13 december 2018

16u37 0 Gent Een Gentenaar die onder invloed van cannabis zonder aanleiding een man in het gezicht sloeg, moet volgens het Openbaar Ministerie psychologische hulp krijgen. Hij gedroeg zich ook agressief tegenover de politie.

In november 2017 was de jongeman in een café waar spelkasten staan een spelletje aan het spelen. Een andere man die voor de bingokasten kwam, kreeg ineens een klap in zijn gezicht van hem. “Ik was onder invloed en ik was kwaad”, verklaarde de jongeman in de rechtbank. “Ik heb me niet kunnen inhouden.” Toen hij naar buiten ging en de straat wilde oversteken, reageerde hij agressief op politieagenten die hem erop wezen dat het licht voor de voetganger rood was.

De advocaat van de agressieveling vroeg aan de rechtbank om hem een straf met probatievoorwaarden op te leggen. Het Openbaar Ministerie trad hem meteen bij. “Hij heeft zowel voor zijn middelengebruik als psychisch gedwongen hulp nodig”, zei de procureur. “Uw cannabisgebruik valt u blijkbaar niet altijd goed”, merkte de rechter op nadat de zus van de beklaagde vertelde dat de jongeman niet meer dezelfde is sinds hij gebruikt. De rechter doet uitspraak op 10 januari.