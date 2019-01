Rechter spelt man (28) de les: “Als je voor de correctionele rechtbank verschijnt, wordt het tijd om de hand in eigen boezem te steken” JDG

09 januari 2019

22u45 0 Gent Een 28-jarig man uit Wondelgem moest zich woensdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent. Hij werd bij verstek veroordeeld voor slagen en verwondingen na een caféruzie, maar ging in verzet.

De man kreeg het tijdens een cafébezoek aan de stok met het slachtoffer. Volgens de verdediging had het slachtoffer te veel gedronken, en lokte hij het incident zelf uit door de man en zijn broer te bedreigen met een glas. “Hij hield mijn broer al een tijdje in de gaten. Plots wou hij vechten, dus ik moest wel ingrijpen.”

De driekoppige rechtbank had maar weinig begrip voor de uitleg van de man. “Als je bedreigd wordt door een dronken persoon, dan maak je jezelf uit de voeten”, aldus de rechter. “Ik hoop dat je beseft dat je in fout bent. Als je voor de correctionele rechtbank verschijnt, wordt het tijd om de hand in eigen boezem te steken.”