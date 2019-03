Rechter niet mals voor afwezige bijzitters gemeenteraadsverkiezingen: “Inbreuk op privacy? Hoe durf je dat op papier te zetten?” Wouter Spillebeen

07 maart 2019

14u46 0 Gent De rechter in de Gentse correctionele rechtbank was gisteren niet mals voor bijzitters die hun kat stuurden op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. Vooral een dertiger die zetelen in een kiesbureau als een flagrante inbreuk op zijn privacy beschouwde, moest het ontgelden: “Hoe durf je dat zelfs op papier te zetten?”.

De rechtbank organiseerde donderdag een themazitting rond inbreuken tegen de kieswetgeving. 28 dossiers stonden op de agenda van de themazitting, maar lang niet iedereen kwam opdagen. De beklaagden waren burgers die waren opgeroepen, niet kwamen opdagen én daarna de minnelijke schikking van 250 euro niet betaalden.

“Onze voorouders hebben gevochten voor onze democratie, dan is het toch niet te veel gevraagd om eens een bijdrage te leveren?”, was de boodschap van rechter Daniel Van den Bossche. Hij kon er zelf van meespreken. “Ik heb meerdere weekends opgeofferd, want ik moest zelf als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de voorzitters van de kiesbureaus aanstellen”, legde hij uit. De beklaagden konden dus maar beter een goed excuus hebben.

Dat had een Gentse dertiger alvast niet. Hij liet in een brief weten dat hij om ideologische redenen en om privacyredenen niet wilde zetelen. Hij gaf een kopie van de brief aan Van den Bossche, die er niet om kon lachen. “Zetelen in een kiesbureau zou een flagrante inbreuk zijn op uw privacy”, las hij verontwaardigd terwijl hij de brief snel doornam. “Uw voorvaders hadden dat moeten horen? Hoe durf je dat zelfs op papier te zetten?”

Zetelen in een kiesbureau zou een inbreuk zijn op uw privacy. Uw voorouders hebben gevochten voor onze democratie. Ze zouden het moeten horen Rechter Daniel Van den Bossche

Een Gentse vrouw had haar boete voor niet-opdagen wel willen betalen, maar maakte daarbij een fout. In plaats van 250 euro, schreef ze maar 25 euro over. Daardoor hangt haar nu een boete van 600 euro boven het hoofd. “Ik had een stressvolle en drukke periode en ik ben ziek geweest”, reageerde ze op het feit dat ze haar aangetekende oproepingsbrief zelfs nooit was gaan ophalen. “Dan heb ik weer een fout gemaakt bij de overschrijving.” De vrouw, die onderwijzeres is, kon niet op begrip rekenen. “Ik neem aan dat men er in het onderwijs ook op staat dat bepaalde regels gerespecteerd worden? Tot twee keer toe maakte u fouten”, zei rechter Van den Bossche.

Boete betaald?

Andere beklaagden hadden naar eigen zeggen wel de boete betaald. De procureur moet nu nagaan of het geld inderdaad op de juiste rekening terecht is gekomen. Op 28 maart beslist de rechtbank of de dagvaarding terecht was.

De beklaagden die de minnelijke schikking niet betaald hebben, riskeren allemaal een boete van 600 euro, maar door hun uitleg in de rechtbank of hun strafrechtelijk verleden kan het bedrag nog verhoogd worden of kan een deel ervan met uitstel uitgesproken worden. Op 28 maart kennen ze hun straf.