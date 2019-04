Rechter is mild voor zakkenroller met drugsverslaving Wouter Spillebeen

05 april 2019

16u57 0 Gent Een zakkenroller die zijn vriend met het slachtoffer liet dansen om haar af te leiden terwijl hij haar portefeuille stal, heeft de opschorting van straf gekregen.

De 25-jarige beklaagde uit Zwijnaarde deed bij de behandeling van de zaak uit de doeken hoe de diefstal gebeurde. “Het was een gezellige avond, maar mijn geld was op”, vertelde hij. “Ik vroeg aan mijn vriend om met het slachtoffer te dansen, zodat ik haar portefeuille kon jatten. In eerste instantie weigerde hij, maar hij keerde al snel zijn kar.” Toen hij naar buiten wilde lopen, werd hij tegengehouden door de portier. Iemand had hem betrapt.

De zakkenroller verklaarde dat hij een drugsverslaving heeft waar hij al vrijwillig voor in begeleiding is. Omdat hij meewerkte tijdens het onderzoek en omdat hij zijn schuld inziet, besloot de rechter om mild op te treden en hem de gunst van de opschorting toe te kennen. Omdat hij al begeleiding volgt voor zijn drugsverslaving, is dat niet gekoppeld aan voorwaarden.

Zijn kameraad komt er minder goed van af. Omdat hij niet kwam opdagen in de rechtbank en omdat hij zijn betrokkenheid tijdens het onderzoek bleef ontkennen, krijgt hij wel een straf. De rechter legde een celstraf van twee maanden met uitstel op en een boete van 400 euro.