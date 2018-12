Rechter aan beklaagde: “U wil slachtoffer vergoeden? Goed, u mag nu 500 euro afhalen bij de bank” Sam Ooghe

10 december 2018

Gent Een frequent probleem bij burgerlijke zaken is het uitblijven van betalingen van dader aan slachtoffer. Rechter Anthony Van Mol loste dat deze ochtend creatief op in Gent: de dader van een geval van verkeersagressie kreeg een uurtje de tijd om het geld voor zijn slachtoffer af te halen - en daarmee was de kous af.

Zoiets komt zelden of nooit voor. De zaak in kwestie gaat over verkeersagressie ten aanzien van een fietser, waardoor die een week arbeidsongeschikt was. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en vorderde deze ochtend 500 euro schadevergoeding voor de correctionele rechtbank van Gent. De beklaagde verklaarde daarop dat terugbetaling geen probleem zou vormen, waarop de rechter hem prompt naar de bank stuurde.

Een uurtje later draafde de beklaagde braaf op met 500 euro cash. Plechtig overhandigd voor de neus van de rechter. “Wat een mooi moment", klonk het droog. Het slachtoffer deed meteen afstand van zijn vordering en burgerlijke partijstelling. De advocaat van het slachtoffer vroeg daarop de opschorting van straf voor zijn cliënt, en ondergeschikt de werkstraf. Met dat laatste kon het parket akkoord gaan.

Het vonnis valt over een maand.