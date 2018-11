Rechtbank Gent houdt eerste themazitting rond geweld tegen politie Wouter Spillebeen

29 november 2018

13u44 0 Gent In de Gentse correctionele rechtbank is vandaag voor de eerste keer een themazitting gehouden rond geweld tegen politieambtenaren. “Het is voor iedereen belangrijk dat zo’n zaken voor de rechtbank komen”, zegt de Gentse korpschef Filip Rasschaert.

Twintig verschillende dossiers stonden op de agenda, van een man onder invloed van cannabis die naar een agent trapte toen hij gearresteerd werd tot een jongeman die met een laserpen in het oog van een politieambtenaar scheen. De meeste beklaagden riskeren een werkstraf.

Karatetrap

Zo moesten drie studenten zich verantwoorden voor een vechtpartij in de Gentse Overpoortstraat. Ze sloegen en schopten een andere caféganger, volgens de beklaagden omdat hun slachtoffer beledigende dingen zei over een van hun moeders. Toen de politie tussenbeide kwam, gedroegen ze zich nog agressief en verzetten ze zich. Ze riskeren elk een werkstraf en geldboetes tot 800 euro.

In een andere zaak wilde de politie een man identificeren die in een bloembak stond te plassen in Gent. De man liet de controle niet zomaar gebeuren waardoor een schermutseling ontstond en een agent viel. Die liep een schaafwonde op aan zijn hand. Nog een andere persoon die gearresteerd werd, vond het nodig om een karatetrap naar het gezicht van een agent te geven. Die kon zich gelukkig nog terugtrekken en raakte zo slechts lichtgewond.

Geen deel van de job

“Het is belangrijk dat zo’n zaken voor de rechtbank komen”, reageert korpschef Filip Rasschaert van Gent. “Slagen en verwondingen tegenover politieambtenaren en agressieve weerspannigheid komen ongeveer dertig keer per jaar voor in Gent. Bedreigingen zijn daar nog niet in meegerekend. In tegenstelling tot wat sommigen durven beweren, is het helemaal geen deel van de job om bedreigd te worden of om klappen te krijgen.”