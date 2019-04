Recensie: ZwartWit Sabine Van Damme

10 april 2019

17u56 4 Gent Het vroeger Chess Café is onherkenbaar veranderd. ZwartWit huist er nu, sinds begin februari, en behalve maandelijkse After Work parties, vergaderzalen en feestjes onder de naam ‘Wit’, is er een ook restaurant in het pand gevestigd. Dat heet ‘Zwart’. Getest en goedgekeurd!

Zwart ligt vooraan aan de zaak, langs de Ottergemsesteenweg-Zuid. Het terras ligt parallel met de relatief drukke baan, maar ligt wel vol in de zon. Binnen is de zaak afgewerkt in beton, wat het een relatief strakke look geeft. Hier wordt bewust gemikt op de bedrijven in en rond de Ghelamco Arena. Dat verklaart waarom er wel ontbijt en lunch is, maar geen avondeten.

Er is altijd een ‘specialiteit van de week’, maar ook een lunch. Die lunch kostte 21 euro, en daarvoor kreeg je een voorgerecht van gekarameliseerde venkel, geitenkaas, waterkerssalade en pistache, en een hoofdgerecht met lamsbout, erwt, munt-yoghurt, geroosterde zachte zoete aardappel. Klinkt lekker, en dus kozen we 2 keer voor de lunch. Lang wachten hoefde niet, het voorgerecht kwam snel. We waren dan ook vroeg, en palmden als een van de eersten een tafeltje op terras in. De hele zaak zou al snel vollopen. Toch bleef het personeel ondanks de drukte opvallend attent en goedlachs.

De gekarameliseerde venkel was heerlijk zacht en smaakte verrukkelijk. De waterkerssalade was fris, de stukjes pistache gaven er een vrolijke toets aan. Er werd duidelijk werk gemaakt van de bordschikking. Dit is duidelijk een brasserie die een stapje hoger dan ‘gewoon lekker’ wil staan. Ook het hoofdgerecht stelde niet teleur. De lamsbout was licht rosé zoals het hoort, en vooral, niet droog zoals wel vaak voorkomt. Het vlees bleek ook boterzacht. De zoete aardappel was perfect beetgaar en paste mooi bij het lam. De erwt smaakte dan weer wat winters op een zonovergoten dag, maar je kan natuurlijk moeilijk de lunch afstemmen op het weerbericht.

Met 2 flesjes bruiswater (2,5 euro) en het vreemde drankje op basis van gefermenteerde paddenstoelen waar mijn tafelgenoot om duistere reden voor kiest (Carpe Diem Classic Kombucha Pure – 4 euro) klokken we af op 51 euro. Daarvoor hebben we meer dan lekker en vooral ook snel gegeten. Perfecte lunchstop dus.

Zwart Wit

Ottergemsesteenweg – Zuid 802

09 227 11 28

www.zwartwit.tv

Open op weekdagen van 8 tot 17 uur

Lunch: 21 euro

Voorgerecht: 6 – 15 euro

Hoofdgerecht: 14,5 – 21 euro

Ontbijt: 2,5 – 8 euro

Eten: 8/10 Bediening: 9/10 Comfort 8/10