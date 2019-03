RECENSIE Volta ***1/2 Tijs Van Puyenbroeck

06 maart 2019

12u10 0 Gent Sterrenchef Anthony Snoeck roert dezer dagen in de potten van restaurant Volta, gelegen in het prachtige voormalige omvormingsstation van Electrabel langs de Nieuwewandeling in Gent. Er waait een nieuwe Oosterse wind door de open keuken die bij momenten hoog niveau levert.

We kunnen nog een tafeltje voor drie te pakken krijgen, een unicum op een vrijdagavond in Gent. Na wat wachten krijgen we een ronde tafel toegewezen in het midden van de zaak met uitzicht op de open keuken. Volta heeft ook een uitstekende bar, weten we uit vorige bezoeken. Daarover wordt met geen woord gerept, jammer. De gastheer suggereert drie aperitieven. We kiezen voor de Volta-gin (12 euro) op basis van mais. Prima fris drankje met veel citrus. Twee hapjes vergezellen het aperitief: een combo van geitenkaas, rode biet, zeer klassiek in een witloofblaadje en een vitello tonnato in een slahart. Allebei puike amuses die frisheid, vettigheid en een klein zuurtje mooi combineren.

We zitten te lang te wachten op een menukaart, maar als die dan toch komt, kiezen we voor het 7-gangenmenu (96 euro). Beetje vreemd om één bepaalde wijn te bestellen bij zoveel verschillende gerechten, dus we polsen bij de sommelier of er een wijnarrangement bij het menu is. Staat niet op de kaart, maar blijkt er wel te zijn.

In het begin van de avond ogen het personeel en keuken wat sloom, maar dat verandert snel als we ons eerste gerecht krijgen. Lichtgegaarde zalm en quinoa wordt gecombineerd met mierikswortel, yuzu - een oosterse citrusachtige- en miso, gefermenteerde soyabonen. Zoals het hoort: een eerste gerecht waar je letterlijk warm van wordt. De mierikswortel is wel zodanig krachtig waardoor de zalm in het niets valt.

Wat volgt is een knipoog naar Italië: een pizza met de eerste groene asperges, zure room en parmezaan. Op zich weinig mis mee, maar dit is meer een amuse dan een volwaardig gerecht. Er ligt trouwens een overheersend stukje sprot op ons bord, terwijl dat niet op de kaart staat. Vervolgens: een stoofpotje van gelakte eend, Libanees brood en een gele curry. Alles komt in een grote kom en is te delen. Exact het tegenovergestelde van de pizza: dit ziet eruit als een amuse, maar is zoveel meer. Traag gegaard zacht eendenvlees, zoet en zuur in de saus, en een klein pikantje van de curry. Voortreffelijk.

Het tempo van de keuken is gezapig. Veel restaurants kunnen op dat vlak wat leren van Volta. Gerechten rushen om je snel buiten te krijgen, in twee shiften laten eten... Niks daarvan onder chef-kok Snoeck, die een hele avond geen kookpot aanraakt, maar zijn team perfect onder controle heeft.

De chef wisselt per gang af tussen lokale en Oosterse smaken. Een stukje kreeft, spijtig genoeg met nog een stuk kraakbeen in, wordt gecombineerd met brandade en een oerklassieke beurre blanc, de beste die ik ooit at. Een stuk buikspek komt dan weer in een soepje op basis van kokoksmelk, gember en limoengras. Zeer verrassend en weerom licht pikant. De sterke smaak van het spek blijft hier wel overeind.

Ook het hoofdgerecht - holsteinrund met lente-ui en mergpijp met gremolata - wordt op aparte bordjes geserveerd. Het vlees is heerlijk geroosterd op een green egg, een soort draagbare barbecue voor in professionele keukens. De mergpijp combineert heerlijk met de frisse mengeling van limoenzeste, look en peterselie. Toch wat werkpuntjes: er liggen chips op het vlees die niks toevoegen, de gegrilde lente-ui is koud en ook het vlees had een sausje verdiend. Waarom niet wat extra gremolata? Het dessert voldoet aan onze verwachtingen en is vooral goed geproportioneerd. De chocolademousse is uitzonderlijk licht.

Onze ruimte hier is te kort om de uitstekende wijnselectie te belichten. Speciale vermeldingen zijn er voor de Dog Point sauvignon blanc, vindingrijke zuren bij de kreeft en een rozekleurige pinot grigio van Romoro. Lichtzoet bij een pittig voorgerecht. Enkel de onaangekondigde prijs - 56 euro - is aan de pittige kant.

We worden wat aan ons lot overgelaten en moeten zelf maar onze jassen uit een opbergkast vissen. Deze zaak heeft nog potentieel. Het talent is er zeker.

Eten en Drinken 8/10

Comfort 8,5/10

Bediening 7/10

Lunch: 29-49 euro

Diner: 72-96 euro

Sluitingsdagen: zondag en maandag

www.voltagent.be