Recensie: Roberto's Signature Sabine Van Damme

17 april 2019

14u18 0 Gent In het hart van de stad en in de schaduw van het stadhuis is vorige zomer Roberto's Signature, een Latijns-Amerikaans restaurant, geopend. De Gentse geruchtenmolen vertelt dat het restaurant zéker een bezoekje waard is. Plannen is niet moeilijk, Roberto's is altijd open.

Wat meteen opvalt als je binnenkomt, is de Latijns-Amerikaanse muziek waarvan je instant vrolijk wordt, en de warme ontvangst met een brede glimlach. Meteen een goede start. Qua inrichting is het pand niet echt veranderd na de vorige uitbaters. Het is een dubbele woonkamer met groen behang, waarbij de tussendeur is weggehaald. Leuk is dat in de afscheiding naar de keuken met gekleurde glasramen is gewerkt. Tafels en stoelen staan netjes in twee rijen langs de muren, waardoor het geheel ruim aanvoelt. De suggesties zijn met kleurkrijt op de schouw geschreven, maar wij kiezen gerechten van de kaart. Huisgemaakte guacamole met warme tortillachips (8 euro) lijkt hier een passend voorgerecht. En dat blijkt een schot in de roos. De guacamole is heerlijk smeuïg en niet te pittig. Qua hoofdgerecht kies ik de 'Pollo guisado con papas merken' (foto) of, zoals het vertaald op de kaart staat, 'langzaam gegaarde kippenbillen met Chileense aardappelpuree' (16,5 euro). Mijn disgenote kiest spaghetti alle vongole, oftewel 'kokkels gekookt in witte wijn, look, chili en verse peterselie' (17 euro). Het is niet de meest verfijnde keuken, maar dat werd niet beloofd. Aan kunstige bordschikking doen ze hier niet mee. Maar wat telt: lekker is het absoluut. De kip is mals en sappig en de saus geeft het vlees een exotische toets. De aardappelpuree is te pikant naar mijn smaak, maar dat is puur persoonlijk. De sla en tomaatjes erbij zijn simpel, maar kraakvers en met een lekkere vinaigrette. Ik vind geen enkele volgens de gangbare etiquette verantwoorde manier om de maïskolf te verorberen en neem ze dus met mijn vingers. Opnieuw: simpelweg lekker. Ook aan de overzijde geen klachten: de pasta is vers en de schelpjes zijn royaal aanwezig. Dit is de betere brasserie met een exotische toets. We delen een dessert met bakbanaan, kaneel en kokosijs, leuk geserveerd op een bananenblad en afgewerkt met rode besjes (9,50 euro). Met water en koffie landt de rekening op 55,20 euro. Voor wie op zoek is naar een eerlijke en lekkere maaltijd zonder te veel poespas is Roberto's een absolute aanrader.