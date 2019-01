Rave Party voor gezinnen in Kompass Klub verboden onder de vier jaar Yannick De Spiegeleir

25 januari 2019

14u56 0 Gent In de Kompass Klub kunnen ouders en hun kroost samen uit de bol gaan op zondagnamiddag 17 maart tijdens de ‘Family Rave Party’ van Maison Slash. De vorige editie vond plaats in de bekende discotheek Noxx in Antwerpen.

“Een Family Rave Party is een zot feestje voor slashparents én hun kinderen”, verduidelijken de organisatoren van Maison Slash. “Daarmee bedoelen we niet alleen zalige muziek voor jong en oud met old school deuntjes én hits van nu, maar nog veel meer activiteiten. Van extreem neon en fluomake-overs tot photobooths en geklieder met verf.”

De Family Rave Party vindt plaats van 13 tot 18 uur en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Meer info en tickets: klik op deze link.