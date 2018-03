Rauw koekjesdeeg tegen krakers WIN-WIN: LEGE WINKELPANDEN IN BRUIKLEEN AAN STARTERS YANNICK DE SPIEGELEIR SABINE VAN DAMME

07 maart 2018

02u47 0 Gent Leegstaande winkelpanden doorverhuren aan jonge creatievelingen als pop-up. Dat is wat Talent Grid doet. "Het helpt starters aan een leuke en goedkope locatie", zegt Nathalie Hamelton. Vandaag opent DOUGH It!, waar je koekjesdeeg kan eten.

Het vastgoedproject van de vzw Bandit is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Nathalie Hamelton verzamelde een team rond zich, en samen zoeken ze actief naar leegstaande panden die al een hele tijd te koop of te huur staan, zonder succes. "We spreken dan de eigenaar aan, en vragen of we het pand in kwestie mogen gebruiken om er jonge creatievelingen hun ding te laten doen. Uiteraard zegt niemand zomaar ja, we moeten echt wel uitleggen waar het over gaat. Iedereen heeft uiteraard schrik om zomaar zijn eigendom uit handen te geven. Maar wat wij doen, heeft een meerwaarde voor iedereen."





Talent Grid tikt ruimte op de kop, en laat die dan gebruiken door jonge starters, die anders nooit zo'n ruimte kunnen betalen. Zij kunnen er dan pop-upgewijs hun idee uittesten of hun zaak starten. Voor de eigenaar is dat positief, omdat het pand dan niet meer leeg staat. Er komt weer volk langs, en ondertussen kan er niks anders mislopen. Het risico op krakers, met alle bijhorende rompslomp, wordt vermeden. Talent Grid bestaat sinds september, maar deed in de aanloop van de oprichting al 6 'zaken'. "We werken met Green Cubes voor shops, Yellow Cubes voor horeca en Pink Cubes voor werkplekken."





Kant-en-klaar

Een mooi voorbeeld is DOUGH It!, een zaak waar je rauw koekjesdeeg kan eten, aan de Sint-Jacobsnieuwstraat 45. Die opent vandaag de deuren, en zaakvoersters Marilyn Dierick en Amélie Cobbaert, beiden nog student, zijn maar wat blij dat ze hun concept eerst vier weken kunnen uittesten in een pop-upzaak in het stadscentrum. "Zij zullen huur betalen, want dat pand hebben we helemaal kant-en-klaar voorzien voor hen. Verzekeringen, vergunningen, meubilair, hebben wij geregeld."





Amélie en Marilyn pikten de hype op op Instagram. "In Amerika zijn zaken waar je koekjesdeeg kan eten hot, in Rotterdam is er al een, in België zijn wij de eerste. Waarom zou dat niet aanslaan? Iedereen likt toch graag de potten uit als cake gebakken wordt? Koekjesdeeg is gewoon lekker!" De dames werken met verhitte bloem en gepasteuriseerde eieren, zodat het veilig is om het deeg rauw te eten. Zwaar op de maag, maar niet ongezonder dan gebakken koekjes. Info: www.talentgrid.co en Pop up DOUGH it op Facebook.