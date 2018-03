Rampjaar voor foor (maar 2013 was nóg slechter) 26 maart 2018

02u26 2 Gent De forains kramen op, na een rampzalige maand op het Sint-Pietersplein. Het laatste weekend, met eindelijk een straaltje zon, bracht wel wat volk op de been, maar kan de rest van de Halfvastenfoor niet compenseren.

"Alles staat of valt met het weer, zo simpel is het", zegt Michel Delrue van schietkraam Tir Las Vegas.





"Meestal hebben we op de Halfvastenfoor een halve maand slecht en een halve maand goed weer. Soms hebben we 'chance' en is het een hele maand mooi. En nu hebben we dus dikke pech gehad. Maar het was niet het slechtste jaar ooit, 2013 was nóg slechter."





Ook belangrijk is de periode waarin de Halfvastenfoor valt. Dit jaar was die periode erg vroeg, volgend jaar valt het dan weer laat. Het voorbije weekend was het laatste kermisweekend op het Sint-Pietersplein, volgend jaar zal de foor pas eind maart starten. En dat maakt natuurlijk ook een verschil. "Droog en meer dan 10 graden: dan komen de mensen buiten."





Vriestemperaturen, sneeuw, snijdende noorderwind en gietende regen: ze passeerden allemaal de revue de voorbije maand. Voor het schietkraam waren er op weekavonden nog de studenten die langskwamen. Maar de kinderkramen hebben zwaar afgezien.





En toch twijfelt niemand over het nut van deze kermis. "Natuurlijk komen we terug. Volgend jaar wordt het zeker beter", klinkt het overal. (VDS)