Rammelende brug na zes jaar weg BELGISCH LEGER LANDT OM NOODCONSTRUCTIE OP TE DOEKEN ERIK DE TROYER

28 augustus 2018

02u25 0 Gent In Drongen haalt het Belgisch leger vandaag de noodbrug achter Drongenplein weg. Die brug lag er maar liefst zes jaar. Aanvankelijk omdat de Pontbrug verrot was, daarna om auto- en vrachtverkeer door te laten tijdens de heraanleg van Drongenplein. De buurt noemde het de xylofoonbrug omdat ze zo luidruchtig was.

Op 26 november 2012 landde het leger in Drongen. Het 11de bataljon genie had een week nodig om de noodbrug op zijn plaats te krijgen. De brug was een zogenaamde Baileybrug van 30,5 meter lang en maar liefst 60 ton zwaar en bestond uit 1.809 stukken. Het is het type brug dat normaal gezien wordt aangelegd in oorlogssituaties in het buitenland, maar het bleek de beste oplossing te zijn voor een probleem waar de stad plots mee geconfronteerd werd. Die noodbrug was nodig omdat de stad Gent had vernomen dat de Pontbrug over de Oude Leie in bijzonder slechte staat verkeerde. Betonrot had de brug aangetast, in die mate dat het onverantwoord was om er nog auto's over te sturen. Alle autoverkeer werd over de noodbrug gestuurd en dat bezorgde de brug bij de omwonenden de naam 'xylofoonbrug' of 'rammelbrug'. De loszittende planken veroorzaakten namelijk zo'n kabaal dat er ingegrepen diende te worden.





"Ik vermoed dat de mensen uit buurt tevreden zullen zijn dat de brug verdwijnt", zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen). "Ze maakte inderdaad kabaal. We hebben een paar keer alle bouten en schroeven extra moeten aanspannen om de brug stiller te maken."





Uiteindelijk zal de brug er meer dan zes jaar gelegen hebben. Dat het zo lang duurde, heeft een aantal redenen. Eerst was het wachten op geld om de Pontbrug - een beschermd monument- te herstellen. Dat duurde goed drie jaar. Daarna was er een jaar nodig om de brug te herstellen. Ze ging in 2016 open.





Assels

"We hebben toen de beslist om de tijdelijke brug toch nog te behouden. Tijdens de werken aan Drongenplein zou de Pontbrug moeilijk tot onmogelijk te bereiken zijn. Daardoor had de brug nog een nut. Tot voor kort werd ze nog elke dag gebruikt om van en naar de Assels te rijden", aldus Watteeuw.





Vandaag en morgen landt het leger dus opnieuw in Drongen. De brug afbreken gaat sneller dan ze opbouwen waardoor het werk in twee dagen kan gebeuren. Op dit moment zijn fases 3 en 4 aan de gang in Drongen. De omgeving van de Pontbrug is klaar en de werken zijn nu aan de gang in de Oude-Abdijstraat (tussen Vierhekkenstraat en de Antoon Catriestraat). Daar komt een gescheiden rioleringsstelsel en wordt de weg heraangelegd. Dat duurt tot oktober.