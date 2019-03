Ramen van Gentse dierenactivist in het Gewad nog maar eens ingegooid Sabine Van Damme

09 maart 2019

22u27 4 Gent Opnieuw zijn de ramen van Gentenaar Hendrik Keuleers stukgeslagen. Nochtans heeft de man kogelwerend glas laten steken, na eerdere aanvallen. De excentriekeling hangt aan zijn ramen slogans tegen dierenleed. Hij viseert vooral het onverdoofd slachten, aan moslims opgedragen door hun godsdienst, en is daarom mikpunt van vandalen.

Hendrik Keuleer is een zonderling, maar doet geen vlieg kwaad. Vroeger had hij het bekende restaurant Tap en Tepel in het Gewad. Maar Hendrik is 88 intussen, en geniet van zijn welverdiende rust. Nochtans wordt hem weinig rust gegund. De man is om de haverklap slachtoffer van vandalen.

Aan de ramen van zijn woning in het Gewad hangt hij slogans uit, onder meer tegen dierenleed. Zo hangt er een blad met ‘Wie is bang van de islam?’ met daarnaast een prentje van een schaap, met het opschrift: ‘Ik, doodsbang!’. Dat hij daarmee tegen gevoelige schenen stampt, trekt hij zich niet aan. Hij staat op zijn recht van vrije meningsuiting. (Lees verder onder de foto)

Daar denken bepaalde jongeren duidelijk anders over. Om de haverklap werden Hendriks ramen ingegooid, met kasseien of andere voorwerpen. Keuleers liet uiteindelijk kogelwerend glas steken, omdat dat een heel pak steviger is. Maar nog steeds niet sterk genoeg, blijkt nu. Want zijn ramen werden zaterdag opnieuw kapot geslagen. Voor de zoveelste keer.

Wat Hendrik intussen moest doorstaan, is te gek voor woorden. Niet de stenengooiers, maar Keuleers zélf werd aangeklaagd, wegens het aanzetten tot geweld en racisme. En dat nadat hij in februari 2017 voor zijn deur op straat in elkaar werd geslagen door jongeren, en voor dood werd achtergelaten. De jongen die de zwaarste trap uitdeelde, werd wel opgepakt en even opgesloten in een instelling, maar liep niet veel later gewoon weer vrij rond. De zaak tegen Hendrik werd uiteindelijk geseponeerd. Of het nu dezelfde groep jongeren is die opnieuw de ruiten van Hendrik heeft vernield, is niet duidelijk.