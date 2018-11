RAMAN wint Karen Vernimmenprijs



Sabine Van Damme

27 november 2018

13u13 0 Gent De alternatieve blues-rockgroep Raman wint dit jaar de Karen Vernimmenprijs. Simon Raman en zijn band krijgen 2.000 euro. De Karen Vernimmenprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan beginnend talent dat Gent en randgemeenten opvrolijkt met podium-acts waarbij amusement centraal staat. Karen Vernimmen werkte meer dan 10 jaar bij de Dienst Feesten van Gent, en overleed in 2012 aan een longziekte.

Het zijn Karens echtgenoot en haar familie die jaarlijks de Karen Vernimmenprijs uitreiken. Karen was gepassioneerd door Gents talent, en door haar job. Door beginnend talent een financieel duwtje in de rug te geven, zetten Karens nabestaanden haar werk dat ze bij de Dienst Feesten had, verder. Het is meteen ook een eerbetoon aan Karens levenslust, haar positivisme en haar liefde voor de Gentse amusementssector. In 2009 werd bij haar de zelfdzame longziekte LAM vastgesteld. In 2012 onderging ze een dubbele longtransplantatie, maar 3 maanden later overleed ze aan complicaties. Ze werd 34.

Voor de zesde editie van de Karen Vernimmenprijs werden uit de 10 genomineerden 3 laureaten gekozen. De jury bestond dit keer uit Céline Verkest, artistiek directeur van MiramirO, Tomas Raeymakers, productieleider van Democrazy en actrice Katrijn Govaert, bezieker van Theater Box, aangevuld met de ouders en de echtgenoot van Karen Vernimmen. Zij vonden RAMAN een band die bulkt van het talent, die ondanks de jonge leeftijd van de bandleden met een indrukwekkende maturiteit op het podium staat. Er was ook lof voor het charisma en de podiumprésence van frontman Simon én voor de zelfgeschreven nummers. RAMAN krijgt 2.000 euro.

Op de tweede plaats strandde Compagnie De Kolifokkers, een theatergezelschap van enkele jonge, creatieve vrouwen dat in 2016 werd opgestart. Hun stukken zijn gebaseerd op de schrijfsels van groepslid Anna Carlier en zitten vol mythische aspecten en fantasierijke beeldspraak. Begin 2019 gaat de volgende voorstelling van de Kolifokkers, genaamd ‘Noman’, in première. Zelfdoding is daarbij het centrale thema. Compagnie De Kolifokkers ontvangt 750 euro. Voor de derde gerangschikte, A Murder in Mississippi, lag er nog eens 250 euro klaar. In zijn voltallige bezetting bestaat A Murder in Mississippi nu drie jaar. Deze groep van zes jonge mensen brengt roots-muziek, een mengeling van country, folk, blues en zelfs irish melodies.