Raadkamer stelt uitleveringszaak veroordeelde rapper uit 23 augustus 2018

De zaak van de mogelijke uitlevering van de Spaanse rapper Valtònyc, die wegens zijn omstreden liedjesteksten tot drieënhalf jaar gevangenis veroordeeld werd en naar België was gevlucht, wordt op 3 september gepleit. Dat heeft de Gentse raadkamer dinsdag beslist. De termijn voor het begin van zijn straf in Spanje was voor de kunstenaar op 24 mei afgelopen, maar hij was eerder al naar het buitenland vertrokken. De rapper had een selfie op Twitter gepost van zichzelf en een familielid, genomen aan de Korenlei in het centrum van Gent. Valtònyc bood zich later aan bij de politie en werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Valtonyc verscheen dinsdag voor de Gentse raadkamer, die moet beslissen of de man uitgeleverd wordt. De zaak werd uitgesteld tot 3 september. De rapper blijft intussen vrij onder voorwaarden. Tegen de beslissing van de raadkamer is nog beroep mogelijk. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist dan over de uitlevering. (DJG)