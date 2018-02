Raad van State laat Voorpost toch betogen 14 februari 2018

Voorpost mag nu toch in Gent betogen tegen de komst van de Grote Moskee en tegen de islamisering. Burgemeester Termont had aanvankelijk geen toelating gegeven, maar Voorpost vond het verbod politiek geïnspireerd en trok naar de Raad van State. Die gaf Voorpost nu over de hele lijn gelijk, en de rechtbank vernietigde het verbod. De vooropgestelde datum van 17 februari vond Voorpost niet meer haalbaar en dus werd zaterdag 10 maart geprikt. Om 14 uur verzamelen de actievoerders op het Sint-Baafsplein. Ongetwijfeld zal er ook een grote politiemacht op de been zijn om alles in goede banen te leiden. (VDS)