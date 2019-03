Raad van State laat Kompass Klub heropenen, burgemeester wil nu constructief overleg Burgemeester heeft gelijk, maar sluitingstermijn van 4 maanden is niet genoeg gemotiveerd Sabine Van Damme & Sam Ooghe

26 maart 2019

15u04 23 Gent De Raad van State heeft beslist dat de Kompass Klub weer open mag. De straf die burgemeester Mathias De Clercq oplegde – een sluiting van 4 maanden – wordt geschorst. Toch geeft de Raad de burgmeester gelijk wat betreft de toepassing van de drugswet, alleen is de termijn van sluiting onvoldoende gemotiveerd. De burgemeester laat het hier voorlopig bij. Volgende week vrijdag staat de heropening van Kompass op het programma. “Hopelijk kunnen we in tussentijd constructief overleg plegen met de stad”, klinkt het bij de organisatie.

Op 13 maart beslist de stad ‘bij burgemeestersbevel’ dat de populaire Kompass Klub, vlakbij de Ghelamco Arena, 4 maanden dicht moet. Reden: teveel incidenten met drugs, en te weinig inspanningen om daar iets aan te doen. Er bestaat een kans dat de club na 2 maanden terug open mag, als kan aangetoond worden dat er wel degelijk maatregelen zijn genomen om druggerelateerde incidenten tegen te gaan. De Kompass Klub stapt meteen naar de Raad van State, om via een spoedprocedure de sluiting ongedaan te maken.

De auditeur gaf Kompass Klub vrijdag al gelijk, en noemde de straf volledig buiten proportie. De Raad van State heeft nu - zoals verwacht - het burgemeestersbesluit geschorst. Opvallend is dat de Raad er wel een andere redenering op nahoudt. Zij vinden de straf niet buiten proportie, integendeel. Maar de strafmaat - 4 maanden sluiting - is onvoldoende gemotiveerd, en daarom wordt het hele besluit geschorst. In het arrest staat letterlijk dat “de Raad het niet onrechtmatig acht dat de burgemeester in de gegeven omstandigheden voldoende ernstige aanwijzingen voorhanden had van herhaalde illegale activiteiten die betrekking hebben op het verhandelen of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs in de Kompass Klub, en die zijn uitgemond in de aantasting van de openbare veiligheid en rust.”

Gelijk, maar slecht uitgelegd

Kortom, zo stelt de Raad van State, de burgemeester heeft gelijk en de sluiting is terecht, maar de termijn van de straf is onvoldoende gemotiveerd, dus wordt het besluit geschorst. Exit sluiting dus. Burgemeester De Clercq laat de zaak voorlopig voor wat ze is, en schrijft voorlopig geen nieuw sluitingsbevel uit. “Ik heb kennis genomen dat de Raad van State duidelijk stelt dat ik als burgemeester terecht en correct heb opgetreden, maar dat de duur van de sluiting onvoldoende gemotiveerd is”, stelt hij. “Ik ga nu het arrest verder bestuderen. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen als burgemeester en zal dat in de toekomst ook blijven doen. De Raad van State is het met mij eens dat er bijkomende inspanningen nodig zijn vanwege de club. Ik wil hierover in dialoog gaan met de uitbaters. Eventuele verdere bestuurlijke maatregelen zullen afhangen van wat er op het terrein gebeurt. Ik sta voor een bruisend nachtleven, maar ook een veilig en gezond nachtleven. Dat is altijd mijn betrachting geweest.” Een krachtig signaal is in elk geval gegeven, zoveel is duidelijk.

Volgende week heropening

Jens Grieten van Kompass Klub laat weten dat de heropening gepland staat voor vrijdag 5 april. “In tussentijd hopen we dat we constructief overleg kunnen plegen met de stad. Alleen zo kunnen we tot oplossingen komen. We hebben trouwens altijd goed samengewerkt. Dat was ook het oordeel van de Raad van State: wat kan Kompass nog meer doen, dan nauw samenwerken met stad en politie? Maar we vinden het zeer jammer dat we nog steeds geen antwoord gekregen hebben van de stad na de beslissing van de burgemeester. We willen rond tafel zitten, en dit afsluiten met een positieve noot. We hopen dat er nog gezond overleg mogelijk is.”

“Dit weekend blijven we in Brussel, waar we de line-up samengegooid hebben met Fuse”, laat Grieten nog weten. “Maar vergis je niet”, waarschuwt Grieten. “Wij scheurden onze broek zwaar aan de kwestie. Dat is een extra reden waarom we snel moeten samenzitten. Anders schept dit een totaal verkeerd beeld voor andere jonge organisatoren.” De vzw waaronder Kompass werd uitgebaat, vzw Kowboys and Indians, is intussen wel al omgevormd tot een bvba, Clodette, zoals de stad eiste. Alleen is het niet duidelijk hoe die bvba tot een meer professionele aanpak van het feestconcept zal komen.