Raad van State geeft stad gelijk in kwestie rosse buurt 14 maart 2018

02u43 0 Gent De vzw Zuidbuurt vangt bot bij de Raad van State. Zij vocht het stedenbouwkundig reglement aan dat stelt dat prostitutiepanden in orde moeten zijn.

"De Raad van State heeft geoordeeld dat de klacht van Zuidbuurt vzw ongegrond is", zegt burgemeester Termont. "Zij stelt dat onze maatregelen doen verwachten dat het aantal panden voor prostitutie zal bevriezen." Hij stelt ook dat de rust in de hoerenbuurt is teruggekeerd. "Ook de politie zegt dat er minder problemen zijn. Door het circulatieplan is het carrouselrijden van de baan. Ik krijg ook quasi geen klachten meer van bewoners." Termont wil nu het overleg met de buurt weer opstarten. "Ik plan rond mei een nieuwe vergadering."





Griet Cnudde, advocate van de vzw Zuidbuurt, stelt dat de vzw niet van plan is zich bij de situatie neer te leggen. "Wij begrijpen de Raad van State niet. Structurele verbetering van panden voor prostituees en hun klanten dragen helemaal niet bij aan de leefbaarheid van de buurt. Wij blijven de wettelijkheid van de geschiktheidsverklaringen van prostitutiepanden in vraag stellen. Het gaat hier duidelijk om pooierschap, en dat is verboden. Dat kunnen we aantonen, omdat de verhuurders van kamers via de prostituees abnormale huurinkomsten verwerven." De strijd om de rosse buurt is dus nog niet gestreden. De stad gaat trouwens zelf in hoger beroep tegen een vonnis waarin de rechtbank de bars Osiris, Babylon, Baccara en Cupido gelijk gaf. De stad wilde die sluiten, maar moest toezien hoe ze open konden blijven. (VDS)