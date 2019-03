Raad van State geeft Kompass gelijk, club mag weer open Sabine Van Damme & Sam Ooghe

26 maart 2019

15u04 0 Gent De Raad van State heeft zonet beslist dat de Kompass Klub weer open mag. De straf die burgemeester Mathias De Clercq oplegde – een sluiting van 4 maanden – is buiten proportie, oordeelt de raad. Of er dit weekend al terug gefeest wordt valt af te wachten, de uitbater gaf eerder al aan vooral overleg met de burgemeester te willen.

Op 13 maart beslist de stad ‘bij burgemeestersbevel’ dat de populaire Kompass Klub, vlakbij de Ghelamco Arena, 4 maanden dicht moet. Reden: teveel incidenten met drugs, en te weinig inspanningen om daar iets aan te doen. Er bestaat een kans dat de club na 2 maanden terug open mag, als kan aangetoond worden dat er wel degelijk maatregelen zijn genomen om druggerelateerde incidenten tegen te gaan. Een schok voor de Gentse uitgaanswereld. Er wordt massaal gereageerd tegen de sluiting, en de club zelf stapt meteen naar de Raad van State, om via een spoedprocedure de sluiting ongedaan te maken.

De auditeur gaf Kompass Klub vrijdag al gelijk, en noemde de straf volledig buiten proportie. Het lag dan ook in de lijn van de verwachtingen dat de Raad van State die mening zou volgen. Dat gebeurt immers in het overgrote deel van de gevallen. Exit sluiting dus, maar wat nu? In principe kan de club dit weekend gewoon terug open. Maar even goed kan de burgemeester een nieuw bevel tot sluiting uitschrijven. De hele zaak kan dus ontaarden in een juridisch steekspel, waar niemand baat bij heeft en ook niemand zin in heeft.

De partijen nemen de tijd om het arrest van de Raad door te nemen, om daarna te reageren. Maar Jens Grieten van Kompass Klub gaf eerder al meermaals aan dat hij vooral hoopt op een constructief gesprek met de burgemeester zelf, om samen tot oplossingen te komen. Tot nu werd de boot daarvoor afgehouden op het stadhuis.

Het hele verhaal doet heel erg denken aan wat met de Decadance in de Overpoortstraat gebeurde, in het najaar van 2017. Ook die club werd toen gesloten met een burgemeestersbevel, ook omwille van drugs. Ook die club stapte naar de Raad van State, en kreeg daar gelijk. De club heropende snel, maar gaf er een jaar later definitief de brui aan. Ze voelden zich niet langer welkom in Gent.

