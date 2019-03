Raad van Bestuur UGent zet licht op groen voor diversiteitsplan: “Vanaf 2020 borstvoedingsruimtes in alle gebouwen” Yannick De Spiegeleir

03 maart 2019

11u03 0 Gent De Universiteit Gent wil de komende jaren werken aan een hogere instroom van studenten en medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen zoals vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Dat staat te lezen in het nieuwe diversiteitsplan dat de Raad van Bestuur van de UGent vrijdag goedkeurde. “We willen een instellingscultuur waar diversiteit als meerwaarde wordt beschouwd”, zegt vicerector Mieke Van Herreweghe.

Rik Van de Walle en Van Herreweghe kondigden het al aan bij hun verkiezing tot rector en vicerector van de UGent: ze wilden werk maken van een doortastend diversiteitsbeleid aan de UGent. Geen loze belofte, zo blijkt nu. In het nieuwe diversiteitsplan dat zopas werd goedgekeurd staan een aantal opvallende maatregelen.

Zo wil de universiteit vanaf volgend jaar starten met de installatie van borstvoedingsruimtes op alle achttien campussen in de Gent. Het gaat om afgesloten ruimtes waar moeders borstvoeding kunnen geven of melk kunnen kolven. De universiteit wil de komende twee jaar ook de inrichting van ‘prikkelarme ruimtes’ onderzoeken. Siegfried Bracke (N-VA), lid van het bestuurscollege van de UGent, gaf eerder kritiek op die ruimtes. “Gebedsruimtes passen niet bij het profiel van de universiteit”, klonk het toen.

Maar de universiteit laat het plan niet los en onderzoekt tot 2020 of de maatregel “wenselijk en haalbaar” is. Vicerector Van Herreweghe benadrukt dat het om neutrale ruimtes gaat. “Deze ruimtes zullen niet ingekleed zijn als gebedsruimte. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die hoogsensitief zijn of mensen met autisme er tot rust komen, maar studenten of onderzoekers zullen er ook tijd kunnen maken om hun geloof te belijden.” In eerste instantie zal de universiteit de vraag van de verschillende doelgroepen analyseren en ook de prijs van de terbeschikkingstelling van de lokalen moet nog becijferd worden.

Daarnaast zal een gespecialiseerde cel alle brieven, publicaties, websites en formulieren die de universiteit uitstuurt screenen op gendersensitiviteit. Academisch personeel wordt ook gevraagd om lesmateriaal te checken op diversiteit. De universiteit wil professoren ook sensibiliseren om niet uitsluitend westerse bronnen te citeren. Dat kan het identificatieproces groter maken bij studenten met een migratie-achtergrond. Studenten en medewerkers zullen gesensibiliseerd worden omtrent de non-discriminatieverklaring. De universiteit belooft klachten en meldingen adequaat te behandelen. Een opvallende maatregel gezien de lopende tuchtprocedure tegen Dries Van Langenhove. Die laatstejaarsstudent, die de Kamerlijst van Vlaams Belang trekt in Vlaams-Brabant, mag de gebouwen van de universiteit niet meer betreden maar kreeg na een kort geding wel opnieuw toegang tot de bibliotheek van de faculteit rechten, al is dat maar gedurende acht uur per week en bovendien alleen na afspraak.

Ook het keuzevak ‘Coaching en diversiteit’ wil de UGent verder op punt stellen. In dat opleidingsonderdeel nemen ouderejaarsstudenten gedurende het hele academiejaar een rol als mentor op om een eerstejaarsstudent te begeleiden en te ondersteunen op academisch en sociaal vlak en wegwijs te maken aan de UGent.

De universiteit wil met het diversiteitsplan tenslotte ook de doorstroom van vrouwen opkrikken. Het huidige loopbaanbeleid houdt zo meer rekening met kwalitatieve eigenschappen en onderwijstalent, waar vrouwen doorgaans goed op scoren. Mannen scoren traditioneel sterk op kwantitatieve prestaties, zoals de hoeveelheid publicaties en citaties. Indien dat onvoldoende vruchten afwerpt, zal de universiteit tegen 2025 bijkomende streefcijfers voor vrouwelijke professoren bekijken.