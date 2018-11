Qmusic-ochtendtrio maakt live radio in Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Yannick De Spiegeleir

28 november 2018

13u17 0

De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut beleefden het begin van hun schooldag iets anders deze ochtend. Ter gelegenheid van de Rode Neuzen Dag Schoolslag kwam het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen live radio maken op de speelplaats om de school te bedanken voor hun bijdrage aan Rode Neuzen Dag. Door de organisatie van verschillende acties zoals een pannenkoekenverkoop, een strijkatelier en een lesmarathon slaagden de leerkrachten en scholieren erin om 3.723 euro in te zamelen voor het goede doel. Het hoogste bedrag van alle Oost-Vlaamse scholen. Als kers op de taart gaf Olivia Trappeniers (OT) een optreden op de speelplaats en moedigde Dimitri Vegas, de helft van het bekende dj-duo, de leerlingen via een ingesproken boodschap aan om “verder te timmeren aan de weg en niet enkel nu, maar ook in de toekomst positiviteit te laten overwinnen.”