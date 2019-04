Pyromaan (53) staat nu terecht in beroep voor diefstallen

Gent

De 53-jarige Serge L. moest zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor een reeks diefstallen in het Gentse. De man is geen onbekende voor het gerecht, hij kreeg in februari 8 jaar cel voor brandstichting. Op de Ottergemsesteenweg stak hij onder andere het scoutslokaal van SIK in brand . Voor de diefstal kreeg hij in eerste aanleg 2 jaar cel. De procureur-generaal gaat akkoord met 18 maanden cel.