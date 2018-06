PVDA zet Ivago-arbeider in top 5 29 juni 2018

De PVDA heeft zijn top 5 voor de verkiezingen bekend gemaakt. Over de lijsttrekker bestond geen twijfel, dat is Tom De Meester. De pas gepensioneerde Sonja Welvaert staat op 2 en vertegenwoordigt de 'gewone Gentenaar'. Heel opvallend: op 3 staat een Ivago-arbeider, Yuksel Kalaz. Hij is een nieuwkomer in de politiek en een gedreven delegee binnen Ivago. Op 3 maakt hij kans om effectief in de gemeenteraad te zetelen. Lyvia Diser, feministe met een doctoraat geschiedenis op zak en initiatiefneemster van 'Spot je Krot', een website met alle leegstaande woningen, staat op 4. Dossiervreter en politiek medewerker van Peter Mertens Koen Hostyn krijgt de vijfde plek. (VDS)