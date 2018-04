PVDA wil gratis openbaar vervoer 20 april 2018

Op een lijsttrekkersdebat georganiseerd door de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de UGent gisteravond heeft Tom De Meester van PVDA een lans gebroken voor gratis openbaar vervoer in Gent.





"Het openbaar vervoer is lamentabel, het slechtste van heel Vlaanderen", aldus De Meester. "Nauwelijks 9% van de Gentenaars maakt gebruikt van trein, tram of bus. Dus moet de stad durven kiezen voor gratis openbaar vervoer." Anneleen Van Bossuyt van N-VA haalde aan dat 'gratis' niet bestaat. Maar De Meester volhardde. "Vandaag kan het op koopzondagen, waarom dan niet door de week, voor Gentenaars?" Volgens de PVDA zijn er ondertussen al 20 Europese steden die kiezen voor gratis openbaar vervoer. Volgens een eerste schatting zou gratis openbaar vervoer in Gent ongeveer 10 miljoen euro per jaar kosten. In hetzelfde debat bleek trouwens dat studenten massaal voor Groen stemmen. Liefst 43% gaf Groen aan, bijna 20% zou Open Vld kiezen, mocht er vandaag gestemd worden voor de Kamer. N-VA zou 14% van de Pol & Soc-stemmen krijgen, CD&V een goeie 6% en de socialisten nauwelijks 5%, net als PVDA. Ook opvallend: als Gentse coalitie zouden ze na oktober liefst dezelfde samenstelling als nu zien. 30,5% wil een sp.a - Groen - Open Vld bestuur. Slechts 16% vindt sp.a - Groen - CD&V een goed idee, terwijl 14,5% vindt dat sp.a en Groen met PVDA in zee moet gaan. (VDS)