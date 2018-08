PVDA: "Viaduct wordt niet jaarlijks gecontroleerd" 18 augustus 2018

Volgens de PVDA wordt het E17-viaduct in Gentbrugge maar om de vier jaar grondig gecontroleerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer verklaarde dat er jaarlijks inspecties gebeuren. "Door de slechte staat van het viaduct moet er elk jaar een volledige inspectie gebeuren, maar de laatste twee vonden plaats in 2011 en 2015. Weer een symptoom van de besparingen", zegt PVDA-lijsttrekker Tom De Meester. "Ondertussen blijven er brokstukken naar beneden vallen. Het mag een wonder heten dat nog geen gewonden zijn gevallen", klinkt het. De PVDA maakte meteen ook de laatste inspectierapporten van het viaduct openbaar. Door de ramp met de brug in Genua is het viaduct van Gentbrugge opnieuw in het midden van de belangstelling terecht gekomen. Sinds dit jaar vallen er regelmatig stukken beton naar beneden door jarenlange waterinsijpeling. (EDG)