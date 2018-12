PVDA start petitie tegen Delhaize in Sint-Annakerk Erik De Troyer

12 december 2018

13u03 0

De PVDA zetelt pas volgende maand voor het eerst in de gemeenteraad maar zo lang wil de partij duidelijk niet wachten om al wat oppositie te voeren. De partij lanceerde zopas een petitie tegen de komst van een Delhaize naar de Sint-Annakerk. “Waardevol erfgoed wordt zomaar te grabbel gegooid”, zegt toekomstig fractieleider Tom De Meester. “Sint-Anna is van ons. Wij willen een culturele, sociale en publieke invulling voor de historische kerk, platte commercie is voor ons geen optie.” Hij belooft een interpellatie tijdens zijn eerste gemeenteraad in januari.

De petitie is te vinden via deze link:

https://gent.pvda.be/sint_anna_is_van_ons