PVDA start petitie tegen Delhaize in Sint-Annakerk Sabine Van Damme & Erik De Troyer

12 december 2018

12u57 1 Gent De reacties op het nieuws dat de stad de Sint-Annakerk wil laten herbestemmen tot een vestiging van Delhaize, waren op zijn zachtst gezegd verdeeld te noemen. Dat er een reactie zou komen, viel dan ook te verwachten. De partij PVDA start nu een petitie tegen het plan.

“Het Gentse stadsbestuur wil de bekende Sint-Annakerk omvormen tot een Delhaize”, klinkt het. “Wij aanvaarden niet dat Gent waardevol historisch erfgoed te grabbel gooit. Wij vragen dat het stadsbestuur haar belofte nakomt en de beschermde Sint-Annakerk een culturele of gemeenschapsfunctie geeft, in overleg met de buurt. Gent is geen supermarkt, Gent is van ons.”

De petitie kan online getekend worden.