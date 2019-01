PVDA naar eerste gemeenteraad met voorstel rond gratis openbaar vervoer Sabine Van Damme

08 januari 2019

09u36 0 Gent De drie verkozenen van PVDA zijn niet van plan zich rustig in te werken. Eind deze maand trekken ze al meteen naar hun eerste gemeenteraad met een voorstel tot raadsbesluit rond gratis openbaar vervoer. Ze vragen om een onafhankelijk onderzoeksbureau een studie te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van het voorstel.

“Gratis openbaar vervoer kan Gent helpen om het klimaatprobleem aan te gaan, maakt de Gentenaar mobieler en zal de luchtkwaliteit ten goede komen”, stelt Tom De Meester, fractieleider van PVDA-Gent. “We vragen het stadsbestuur om die radicale keuze minstens te bestuderen.” Gratis openbaar vervoer is al langer een speerpunt van de PVDA, dat ook tijdens hun campagne werd uitgespeeld. PVDA hoopt dat Gent een voortrekkersrol kan spelen in België. “Als zelfverklaarde progressieve stad zou dat toch moeten.” Een eigen studie van PVDA wees uit dat gratis openbaar vervoer in Gent zo’n elf miljoen euro per jaar zou kosten. “Dat valt goed mee, als je weet dat Stad Gent elk jaar al dertig miljoen euro aan verkeers- en parkeerboetes int”, vindt De Meester. PVDA hoopt dat de andere partijen zullen akkoord gaan met het onderzoek.