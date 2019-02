PVDA en Vlaams Belang kruisen degens over klimaatspijbelaars Yannick De Spiegeleir

13 februari 2019

20u34 0 Gent Op de gemeenteraadscommissie onderwijs vormden de klimaatspijbelaars het onderwerp van een bewogen discussie.

Sonja Welvaert (PVDA) riep schepen van Onderwijs Elke Decruynaere op om scholen van het stedelijk onderwijs aan te bevelen om geen sancties te geven aan jongeren die actie voeren voor het klimaat. Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) ging met haar tussenkomst lijnrecht in tegen dat voorstel. “Het stadsbestuur moet duidelijk maken dat het niet achter spijbelen staat.” Zij vond geen bondgenoot in Sven Taeldeman (sp.a) en Fourat Ben Chikha (Groen) die hun bewondering uitspraken voor het engagement van de jongeren. “U legt het probleem van het klimaat naar de jongeren en trekt hun engagement in het belachelijke”, aldus Taeldeman. Schepen Elke Decruynaere (Groen) voerde op haar beurt een pleidooi om de stem van de jongeren te laten spreken. “Kennis over klimaat staat in de leerplannen. Leerkrachten zijn open-minded om met de drive van de leerlingen aan de slag te gaan. Iets anders is de vraag of ik als schepen van onderwijs in de plaats van directies moet treden en beslissen over sancties. Actief burgerschap en zelf nadenken maken deel uit van het pedagogisch project van het stedelijk onderwijs. Onze directies handelen volgens die principes.”