PVDA deelt lege brooddozen uit 26 juni 2018

De PVDA deelde gisteren voor de gemeenteraad lege brooddozen uit. Daarmee kaart de partij de stijgende kinderarmoede aan. Ze heeft een 10-puntenplan met dringende maatregelen om de armoede terug te dringen. "Bijna 50.000 Gentenaars leven in armoede", klinkt het. "Het stadsbestuur beloofde nochtans om van de strijd tegen armoede een "absolute prioriteit" te maken, maar Gent slaagt er niet in om de groeiende armoede in te dijken. De stijgende armoedecijfers zijn een progressieve stad onwaardig." (VDS)