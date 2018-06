Putsch tegen Taeldeman mislukt 27 juni 2018

Oppositiepartijen CD&V, N-VA en Vlaams Belang hebben gisteren in de gemeenteraad geprobeerd om de bevoegdheid van schepen Sven Taeldeman (sp.a) over Sogent af te nemen. Dat stadontwikkelingsbedrijf zit al enkele maanden in het oog van storm nadat onfrisse praktijken aan het licht kwamen. Taeldeman wordt verweten dat hij niet naar het parket stapte toen mogelijke schriftvervalsing aan het licht kwam. Dat leidde tot een lange discussie op de gemeenteraad. De oppositiepartijen verrasten door met een motie van wantrouwen te komen. Ze eisten dat Taeldeman zijn bevoegdheden over Sogent zou verliezen en dat die door de gemeenteraad zouden overgenomen worden. Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie weggestemd. (EDG)