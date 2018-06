Puppetbuskers vieren 30ste verjaardag in kerk 09 juni 2018

02u46 0

Het Internationaal Puppetbuskersfestival brengt al vele jaren de vrolijke noot op onverwachte hoeken. Het staat voor veel meer dan 'poppenspel'. Eigenlijk komt alle dood materiaal dat tot leven wordt gewekt in aanmerking voor de Puppetbuskers. Het Gentse festival geniet een stevige reputatie, er kwamen al poppenspelers van over de hele wereld naar de Gentse Feesten. Voor hun 30ste verjaardag spelen de Puppetbuskers, naast hun gratis voorstellingen op straat, ook een betalende show in de protestantse kerk aan de Brabantdam. Vier avonden spelen ze 'Djiezes', naar het boek van Jan De Vuyst. Die vertaalde het evangelie volgens Marcus in 't Gents. De poppen spelen Djiezes, geruggesteund door het koor Cantandum en volksmuzikanten. Info en tickets via www.uitbureau.be (VDS)