Puppetbuskers vieren 30ste verjaardag in kerk Gentse Feesten | TAART VAN DE DAG 10 juli 2018

Het Internationaal Puppetbuskersfestival is aan zijn 30ste editie toe, en dat moet gevierd worden. Freddy Claeys en zijn kornuiten organiseren weer gratis voorstellingen van over de hele wereld in het centrum van de stad. De poppenspelers zijn te vinden aan de Kalandeberg, op het Luisterplein, op de green aan de Stadshal, in de Onderstraat en op de Botermarkt. Maar voor de 30ste verjaardag is er ook een groots (betalend) spektakel, dat plaatsvindt in de protestantse kerk op de Brabantdam. Daar speelt 't Spelleke van tuupe tegoare - met koor Cantandum en muzikanten Jan Gorleer en Patrick Fakkel - een 'religieuze' voorstelling. "Jan De Vuyst heeft het evangelie volgens Marcus vertaald in 't Gents", zegt Claeys. "Dat boek heet Djiezes. En op dat boek is onze voorstelling gebaseerd. En wees gerust, er mag gelachen worden." Djiezes speelt op 16, 17, 20 en 21 juli om 20 uur, tickets via Uitbureau. (VDS)